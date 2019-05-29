Саакашвили расплакался в аэропорту «Борисполь»

Прилетевший в киевский аэропорт «Борисполь» экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили на радостях сделал ряд заявлений для прессы и своих сторонников, которые встречали его в зале прилётов.

По словам политика, украинский народ его не забыл и, по-прежнему, искренне любит, а пограничники по нему даже успели соскучиться.

Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало и за работу, — заявил Саакашвили журналисту телекомпании «Рустави 2».

При этом, на глазах политика навернулись слёзы, когда он пожимал руки встречавшим его украинцам.

Президент страны Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После чего в погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет. В ответ на это политик рассказал о своём немедленном возвращении в Киев.

Самолёт с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили приземлился в киевском аэропорту «Борисполь», сообщал ранее News.ru.