Премьер Франции сравнил победу Ле Пен с Brexit

"ЕС, ослабленный выходом Великобритании из своего состава, не сможет выдержать новый удар в виде прихода к власти во Франции правительства с открыто еврофобной позицией", - подчеркнул премьер.

Политик призвал голосовать за основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона, передает ТАСС.