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Премьер Франции сравнил победу Ле Пен с Brexit
Французский премьер-министр Бернар Казнев заявил, что Евросоюз не перенесет последствий победы кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен.
"ЕС, ослабленный выходом Великобритании из своего состава, не сможет выдержать новый удар в виде прихода к власти во Франции правительства с открыто еврофобной позицией", - подчеркнул премьер.
Политик призвал голосовать за основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона, передает ТАСС.
Во второй тур президентских выборов во Франции вышли Макрон (24,01 процента голосов) и лидер "Национального фронта" Ле Пен (21,30 процента).
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