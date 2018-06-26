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Трамп оценил свои отношения с женой
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Трамп оценил свои отношения с женой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп заявил, что у них с супругой Меланьей никогда еще не было таких хороших отношений, как сейчас.
"Мы никогда не ладили так хорошо, как сейчас. У нас никогда не было такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких результатов опросов, как сейчас. Даже по "Гэллапу", — сказал американский лидер во вторник на встрече со своими сторонниками в штате Южная Каролина.
Трамп раскритиковал СМИ, которые, по его словам, во время, когда его супруга перенесла операцию на почках, писали, что она якобы сделала себе подтяжку лица или оставила его и переехала то ли в Нью-Йорк, то ли в Вирджинию.
В своем выступлении президент США отметил вкус и ум Меланьи.
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