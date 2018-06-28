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Названы темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
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Названы темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа 

Lenta.ru
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит широкий круг вопросов. Об этом агентству Bloomberg рассказал вице-президент США Майкл Пенс.
По его словам, наиболее вероятными выглядят вопросы «вмешательства» России в американские выборы, экономические отношения между США и Россией и странами мира, а также ситуация на Украине и в Сирии. «Президенты уже обсуждали эти моменты, и, думаю, вопросы будут подняты снова», — отметил он.
Ранее 27 июня Путин встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Среди прочего, они обсудили детали грядущей встречи двух лидеров. Как пояснил представитель Кремля Юрий Ушаков, подробности грядущего саммита будут объявлены в четверг, 28 июня. Он лишь указал, что место для встречи предоставила «третья сторона».
Позднее Трамп уточнил, что встреча может пройти после саммита НАТО, возможно, в Хельсинки. Данное мероприятие запланировано на 11-12 июля в Брюсселе.
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