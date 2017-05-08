Вооруженные силы Южной Кореи приведены в повышенную боеготовность

В Южной Корее в связи с предстоящими 9 мая президентскими выборами вооруженные силы страны приведены в состояние повышенной боеготовности, передает ТАСС . В министерстве национальной обороны ожидают новые провокации со стороны Северной Кореи.

"Войска сохраняют повышенный уровень боеготовности", - сказал официальный представитель ведомства Мун Сан Гюн на брифинге в Сеуле. Он пояснил, что Пхеньян в этот период может провести новые пуски баллистических ракет или осуществить ядерное испытание.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась еще в начале 2016 года. Тогда КНДР провела два атомных теста и запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли. Всего в течение прошлого года Пхеньян произвел свыше двух десятков ракетных пусков.