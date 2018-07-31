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Трамп назвал срок исчезновения «фейковых СМИ»
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Трамп рассказал, когда исчезнут «фейковые СМИ» 

Газета.Ru 31 июля 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что СМИ, которые занимаются распространением фейковых новостей, исчезнут через семь лет.
По его словам, "фейковые СМИ" исчезнуть через семь лет, после того как он перестанет занимать пост президента США.
Он также отметил, что крах данных СМИ будет связан с падением рейтингов.
Трамп подчеркнул, что "фейковые СМИ" наносят ущерб репутации невиновных людей.
Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал СМИ за негативную оценку его работы.
По его словам, доверие к СМИ в США как никогда низкое.
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