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Белый дом: Трамп согласился пока не прекращать действие NAFTA
Президент США Дональд Трамп в среду в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и мексиканским лидером Энрике Пенья Ньето договорился пока не прекращать действие Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В заявлении подчеркивается, что "президент Трамп согласился пока не прекращать действие NAFTA". Он вместе со своими собеседниками "договорился незамедлительно приступить" к "возобновлению переговоров по NAFTA на благо всех трех стран".
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