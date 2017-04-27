Трамп договорился с лидерами Мексики и Канады о новых переговорах по NAFTA

Разговоры Трампа с лидерами двух соседних стран состоялись вечером в среду, 26 апреля. В Белом доме назвали обе встречи «приятными и продуктивными».

«Президент Трамп согласился не прекращать действие NAFTA на данный момент, и лидеры согласились быстро, в соответствии с требуемыми внутренними процедурами, перейти к началу повторных переговоров по сделке NAFTA, которая была бы выгодна всем трем странам», — отмечается в заявлении.

По словам Трампа, он собирается «привести NAFTA в соответствие с требованиями момента путем переговоров».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо администрации писала, что Трамп, скорее всего, подпишет официальное постановление, формально выводящее Соединенные Штаты из NAFTA.

Соглашение NAFTA вступило в силу в 1994 году. В его рамках были отменены либо снижены пошлины на значительное количество товаров. Во время своей президентской кампании Трамп назвал NAFTA «худшей торговой сделкой», которую когда-либо заключила его страна.