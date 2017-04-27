СМИ: Пентагону разрешили пересмотреть численность войск в Ираке и Сирии

Администрация США наделила Пентагон полномочиями по пересмотру системы ограничений американского военного контингента, действующего в Ираке и Сирии, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

По его данным, в Пентагоне подтвердили данную информацию, но отметили, что никаких изменений до сих пор не было сделано. Там также подчеркнули неизменность американской стратегии в Ираке и Сирии, которая направлена на поддержку местных сил в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" *.

В то же время, как отмечает агентство, данная мера наделяет Пентагон более широкими полномочиями в принятии решений и может привести к реальному увеличению численности американских войск в этих странах.

Как указывается, официально в рамках принятой еще при президенте Бараке Обаме программы контингент американских войск в Ираке составляет 5 262 человека, в Сирии — 503 человека. Однако, как отмечает агентство, в реальности это количество больше на несколько тысяч.

* Террористическая организация, запрещенная в России.