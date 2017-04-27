Предсказавший убийство Вороненкова эксперт предупредил о теракте во время «Евровидения»

«Получил информацию из Киева, что СБУ под контролем зарубежных кураторов начала спецоперацию, цель которой быстро (за счет кровавых терактов) создать образ Донбасса как территории терроризма против Украины, и не только. На языке англосаксонских спецслужб это называется акция под чужим флагом», - заявил Жилин.

Как утверждает Жилин, теракт планируется на 9 мая в зрительном зале во время прямой трансляции "Евровидения". В организации теракта СБУ обвинит ополченцев Донбасса и Россию.

В результате взрыва будет сорвана встреча президентов РФ и США, а также Киев добьется ввода в Донбасс международных войск.