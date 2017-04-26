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США допустили вероятность атаки КНДР на Южную Корею и Японию

США допустили атаку КНДР на Южную Корею и Японию
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США допускают возможность атаки КНДР против Южной Кореи и Японии, заявил в среду высокопоставленный представитель Белого дома.
В ходе спецбрифинга журналисты спросили, есть ли вероятность того, что КНДР может атаковать одну из этих стран.
"Безусловно, ничто не лишено риска на 100%. И об этом можно сказать то же самое", — сказал представитель Белого дома.
Он также отметил, что "поэтому администрация США просит разведывательное сообщество предсказывать развитие событий и стараться смягчать риски".
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В мире КНДР Южная Корея Япония
Администрация США
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