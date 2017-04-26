Данные американского актера Стивена Сигала , получившего в ноябре прошлого года российское гражданство, внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

Как отмечается на сайте, 65-летний Сигал попал в базу за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "отрицание российской агрессии, поддержку аннексии Крыма". Актер назван "пособником российских оккупантов и пророссийских террористов". На сайте приводятся фотографии посещения им Крыма.