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Стивен Сигал попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение Крыма
Данные американского актера Стивена Сигала, получившего в ноябре прошлого года российское гражданство, внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.
Как отмечается на сайте, 65-летний Сигал попал в базу за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "отрицание российской агрессии, поддержку аннексии Крыма". Актер назван "пособником российских оккупантов и пророссийских террористов". На сайте приводятся фотографии посещения им Крыма.
Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой, и Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.
Ирина Аллегрова Стас Пьеха Михаил Шуфутинский Стивен Сигал Еще 5 тегов
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