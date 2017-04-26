Украина готовится к принудительному отключению электроэнергии

Украина находится на пороге энергетической коллапса. По данным источника RT в Министерстве топлива и энергетики Украины, через несколько дней в стране возможны принудительные отключения электроэнергии. На такие меры в министерстве вынуждены пойти из-за нехватки антрацита на ТЭС по всей стране. Киев предпочитает отключать свет в жилых домах и на предприятиях, но не закупать твердое топливо у ЛНР, ДНР или России. С 1 апреля местные власти отключили отопление в многоэтажных домах и отказалась включить его после начавшегося похолодания.

В ближайшие несколько недель Украина может столкнуться с веерными отключениями электроэнергии. Причина — растущий дефицит антрацита на ТЭС по всей стране.

«Через неделю-две возможны принудительные отключения. Избежать их крайне сложно», — рассказал RT источник в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Последний раз веерные отключения были на Украине в 2014 году.

Масштабный дефицит

О необходимости закупать уголь за границей на Украине говорят на протяжении последних нескольких лет. В прошлом году потребителям повысили цены на электроэнергию вдвое, что якобы было связано с переходом на закупку иностранного топлива по формуле «Роттердам+»: к цене на твёрдое топливо в порту Роттердама прибавляли расходы на транспортировку в Украину. Но позднее оказалось, что всё это время украинские компании приобретали антрацит у самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, торговая блокада с которыми завершилась национализацией украинских предприятий. Больше всего от этого пострадал самый богатый человек страны — Ринат Ахметов

В середине марта Украина объявила о первом этапе блокады Донбасса. В середине апреля президент Пётр Порошенко предложил заниматься конфискацией угля из ДНР и ЛНР, а правительство вознамерилось ввести запрет на покупку угля из России.

«Идёт давление на непризнанные республики, руководство которых просят вернуть национализированные украинские предприятия», — говорит источник RT в администрации президента Украины.

От действий киевских властей страдают простые украинцы. С 1 апреля местные власти отключили отопление в многоэтажных домах и отказалась включить его после начавшегося похолодания.

Сейчас Украина приступила ко второй волне блокады. Луганское энергетическое объединение приостановило поставки электроэнергии в ЛНР с 25 апреля из-за долга на сумму 5,2 млрд грн ($1,9 млрд). Этот шаг может оставить без света жителей севера Луганской области, которая подконтрольна Украине. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что отключение отдельных районов Луганской области от электроснабжения может остановить работу «Попаснянского водоканала».

Надежда на контрабанду

Украинским предприятиям приходится самостоятельно искать уголь. Например, компания ДТЭК Рината Ахметова намерена закупить 600 тыс. тонн антрацитового угля в ЮАР.

«ДТЭК подтверждает закупку 600 тыс. тонн угля из ЮАР с опцией увеличить до 1 млн тонн. Прибытие первого судна в Украину с 75 тыс. тонн антрацита ожидается в июне. Топливо будет отгружено на антрацитовые ТЭС ДТЭК, которые будут включаться в работу для поддержания стабильности энергосистемы Украины», — сказано в сообщении пресс-службы ДТЭК.

Для накопления антрацита остановлены Криворожская и Приднепровская ТЭС.

На этом фоне контролирующие органы проверяют, куда идёт уголь.

«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищения продукции должностными лицами «Лисичанскуголь» в районе проведения антитеррористической операции», — говорится в сообщении СБУ.

Руководство компании занижало объемы добычи и продало остатки — примерно 2 тыс. тонн на сумму около 10 млн грн ($370 тыс.) коммерческим структурам.

Украинское правительство в свою очередь разрабатывает более масштабные планы: строительство линий электропередач от Ривненской АЭС в Киевскую область, линии «Запорожская АЭС — Каховская», новых гидроагрегатов Днестровской ГАЭС и модернизации энергоблоков «Центрэнерго». Эти шаги, по подсчетам премьера Владимира Гройсмана , позволят заместить до 4 млн тонн антрацитового угля в год. Но ждать первых результатов придется несколько лет.