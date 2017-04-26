В Пхеньяне заявили, что ответ КНДР на политику США может включать превентивную атаку

Северная Корея не исключает проведения внезапной превентивной атаки на США в случае необходимости. Об этом заявили в постпредстве КНДР при ООН

«Воля КНДР непоколебима в том, чтобы идти до конца, если США хотят оставаться неизменными своей конфронтационной позиции. Наши самые серьёзные контрдействия будут включать внезапную превентивную атаку в сопровождении маневров на земле, на море, под водой и в воздухе, а также другие методы», — приводит текст заявления РИА Новости.