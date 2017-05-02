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Трамп заявил, что не будет проводить "красную черту" в отношении КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет намерений проводить "красную черту" по отношению к Северной Корее.
"Мне не нравится проводить красные линии, но я действую, если должен действовать", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Президент США также заявил, что не намерен действовать, как его предшественник Барак Обама действовал в отношении Сирии.
"Я не как президент Обама… когда ты проводишь красную линию… и происходит множество плохих вещей, но он ее не пересекает", — добавил Трамп.
Ранее Трамп в интервью агентству Блумберг сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР.
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