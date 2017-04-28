Президент Македонии после протестов призвал лидеров партий к переговорам

Президент Македонии Георге Иванов после нападения протестующих на парламент страны выступил с обращением к нации и призвал лидеров крупнейших партий вместе обсудить мирный выход из политического кризиса.

Протестующие силой проникли вечером в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов оппозиционного Социал-демократического союза Македонии, а также парламентария-албанца Зиядина Села. Вечером специальное подразделение МВД Македонии провело операцию освобождения депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента.

В своем обращении к нации после 22.00 (23.00 мск) Иванов призвал политиков, граждан и "ответственные структуры" снизить напряженность и избегать насилия, а также соблюдать конституцию и законы Македонии.

"Депутаты парламента наиболее ответственны за возвращение к конституционному и законному порядку и соблюдению регламента, который был сегодня нарушен. Каждый должен нести ответственность за свои поступки и отдавать отчет в последствиях, к которым они приводят", — сказал македонский президент. Он подчеркнул, что возникшая ситуация может быть преодолена "только с соблюдением правового порядка". По мнению Иванова, "не существует вопросов, которые невозможно решить через диалог и в соответствии с конституцией и с законами" Македонии.

"Поэтому призываю лидеров парламентских партий прийти в мой кабинет, чтобы мы рассмотрели возникшую ситуацию. На встрече лидеров мы рассмотрим все варианты, чтобы найти мирный выход из возникшего положения… Никто другой из-за границы не решит проблем, если мы сами их не решим с соблюдением государственных интересов республики Македония", — резюмировал Иванов.

Ранее Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов и запросил мандат на формирование нового кабинета министров. В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация "албанской платформы" социал-демократов предполагает изменения в конституции Македонии, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.