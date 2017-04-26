Китай раскритиковал действия США на Корейском полуострове

Действия США на Корейском полуострове идут вразрез с усилиями ООН и международного сообщества по урегулированию конфликта политическим путем, заявил замначальника Главного оперативного Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Цай Цзюнь

По его словам, "кольцо окружения ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создаваемое США и их союзниками, еще сильнее усугубляет военное и политическое противостояние между КНДР с одной стороны и США с Республикой Корея — с другой".

"Это повышает неопределенность ситуации и возможность обострения конфликта, а также идет вразрез с усилиями, приложенными ООН и международным сообществом для решения вопросов путем политического диалога ",- заявил Цай Цзюнь, выступая в среду на Московской конференции по международной безопасности.