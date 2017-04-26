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Украина обсудила с США поставки угля
Представители Киева обсудили с американскими властями возможность поставки угля на Украину. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«В контексте усиления энергетической безопасности Украины стороны также обсудили возможность экспорта угля из США на Украину», — заявили в организации.
Переговоры проводили исполнительные директор «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри. Американская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с украинскими партнерами. В первую очередь Вашингтон интересует добыча и транспортировка природного газа.
19 апреля глава министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик призвал запретить поставки российского угля в страну. 1 марта власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики ввели внешнее управление на 40 крупнейших украинских предприятиях, расположенных на неподконтрольной Киеву территории. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что украинские радикалы с января 2017 года установили транспортную блокаду непризнанных республик. Донбасс также прекратил поставки угля на Украину и переориентировал сбыт антрацита на Россию.
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