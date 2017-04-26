Украина обсудила с США поставки угля

«Нафтогаза». Представители Киева обсудили с американскими властями возможность поставки угля на Украину. Об этом сообщает пресс-служба

«В контексте усиления энергетической безопасности Украины стороны также обсудили возможность экспорта угля из США на Украину», — заявили в организации.

Переговоры проводили исполнительные директор «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри . Американская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с украинскими партнерами. В первую очередь Вашингтон интересует добыча и транспортировка природного газа.