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В Пентагоне назвали условие, исключающее новый удар по Сирии
США не повторят удары по поддерживаемым правительством Сирии силам в том случае, если не будет угроз для американских войск. С соответствующим заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, сообщает агентство Reuters.
"Я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам", — заявил Данфорд.
Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал удар "нелегитимным и противозаконным".
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