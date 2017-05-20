В Пентагоне назвали условие, исключающее новый удар по Сирии

"Я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам", — заявил Данфорд.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа.