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Трамп и Мэй обсудили стратегию по предотвращению исходящих от России «угроз»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Трамп и Мэй обсудили стратегию по предотвращению исходящих от России «угроз» 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонных переговоров обсудили совместные действия по предотвращению угроз, которые якобы исходят от российского разведсообщества. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что стороны также обсудили вопросы недопущения применения химического оружия на территории двух стран.
«Оба лидера договорились о важности ликвидации шпионских сетей России в Великобритании и Соединённых Штатах, чтобы ограничить российскую секретную деятельность, а также предотвратить будущие нападения с применением химического оружия на территории каждой из сторон», — говорится в сообщении.
Ранее Мэй приветствовала решение США о высылке 60 российских дипломатов по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
RT на русском: последние новости
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