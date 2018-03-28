Трамп и Мэй обсудили стратегию по предотвращению исходящих от России «угроз»

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Вучич заявил, что Сербия не будет высылать российских дипломатов

В посольстве заявили, что российские дипломаты должны покинуть Чехию не позднее 1 апреля

Лукашенко в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово