О чём договорились в Чернобыле президенты Лукашенко и Порошенко

В день 31-й годовщины трагических событий на Чернобыльской АЭС президент Белоруссии Александр Лукашенко и его украинский коллега Пётр Порошенко посетили место катастрофы, после чего уже на белорусской территории обсудили сотрудничество в экономической сфере. Однако переговоры не сводились только к вопросам торгового партнёрства. Лукашенко сообщил, что Минск направит гуманитарную помощь на юго-восток Украины — её должны получить обе стороны конфликта. По данным источников RT, во время закрытой части встречи речь шла об урегулировании проблемных ситуаций при пересечении белорусско-украинской границы, а также о возможном введении в Донбасс белорусских миротворцев.

Произошедшая 31 год назад катастрофа на Чернобыльской АЭС парадоксальным образом развела народы Белоруссии и Украины «по разные стороны беды». Авария случилась на украинской территории, но максимально пострадала от неё именно Белоруссия, которую накрыло огромное радиоактивное облако. До сих пор часть территории на юге непригодна для проживания и имеет статус закрытой зоны. Одна пятая белорусских земель настолько загрязнена радионуклидами, что не может использоваться для земледелия. В Белоруссии и сегодня действует большая сеть радиационного контроля.

Видимо, и Минску и Киеву понадобилось сделать некий символический жест — им стала встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко 26 апреля — в годовщину катастрофы в самом Чернобыле, на фоне закрытого новым саркофагом разрушенного реактора.

Reuters

Александр Лукашенко рассказал, что Украина разрабатывает новую стратегию преодоления последствий катастрофы, планирует создать радиационно-экологический биосферный заповедник в чернобыльской зоне отчуждения. «Вы можете рассчитывать на нашу совместную работу с использованием опыта Полесского заповедника», — заверил глава Белоруссии. По его словам, работа по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС позволила внедрить инновационные методы в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве Белоруссии.

«Мы научились жить и работать на тех (заражённых. — RT) землях, которые раньше казалось невозможным вернуть к жизни. Готовы делиться с Украиной своими знаниями и в этой области», — резюмировал Лукашенко.

В Чернобыле лидеры двух государств почтили память погибших ликвидаторов аварии и возложили корзины цветов к «Стене памяти» мемориального комплекса «Героям Чернобыля».

После этого, выступая перед журналистами, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет работать только во имя мира на Украине. «Пётр Алексеевич и весь украинский народ знают нашу позицию — мир и только мир. Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми. Нравится это кому-то или не нравится, но мы родные люди. Мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Нас никто не может разделить», — цитирует белорусского лидера информагентство БелТА.

Затем, обращаясь к Порошенко, Лукашенко сказал: «Вы даже не говорите на тему того, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь. Мы родные люди, мы можем только прийти к вам или приехать на тракторе, помочь вам пахать землю, если это нужно. Соседей не выбирают. Поэтому будьте уверены, что белорусы были и будут всегда надёжными друзьями».

Памятные мероприятия на месте чернобыльской трагедии

Reuters

«Для нас важно, и я уверен в этом, чтобы украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надёжного партнёрства, подчеркиваю, границей мира. И никто никогда Украину и Беларусь не поссорит, — сказал в свою очередь Порошенко. — Я подчеркиваю, получил твёрдое заверение от президента Беларуси. Никто никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Беларуси и достопочтенный президент Александр Лукашенко».

Тет-а-тет

Затем состоялись переговоры Лукашенко и Порошенко один на один, и уже на белорусской территории, в резиденции в Лясковичах. По официальной информации, разговор шёл в основном об экономике и о белорусской помощи юго-восточным регионам Украины. В частности, после переговоров Лукашенко заявил о том, что только за первые месяцы 2017 года товарооборот между странами увеличился на 40%. В свою очередь, Порошенко отметил, что Белоруссия — важный торговый партнёр Украины.

«Мы чрезвычайно благодарны вам за жёсткую и твёрдую позицию по отстаиванию открытости белорусского рынка для украинских товаров. Это принципиальная позиция надёжного союзника, партнёра и друга», — заявил президент Украины.

Также стало известно, что Белоруссия планирует закупать электроэнергию у Украины, а взамен продавать ей ещё больше продуктов нефтепереработки. «Мы обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей», — сказал Пётр Порошенко. И добавил, что стороны также договорились о взаимодействии в области энергетической безопасности, в том числе о расширении присутствия Белоруссии на украинском рынке нефтепродуктов.

Обсуждалось и создание совместных предприятий — в промышленности, нефтехимическом комплексе, аграрной и транспортно-логистической сферах.

«Беларусь готова увеличить поставки в Украину автомобильной и сельскохозяйственной техники, удобрений и стройматериалов. В свою очередь мы заинтересованы в закупках изделий из металла, продукции растениеводства и животноводства», — отметил Лукашенко.

Ещё одной темой встречи стал конфликт на юго-востоке Украины. Лукашенко рассказал журналистам, что Белоруссия планирует направить гуманитарную помощь в зону конфликта.

«Поддержим самым необходимым, в чём нуждаются люди, — продуктами питания, средствами гигиены, — заявил белорусский лидер. — Мы будем работать в контакте, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону баррикад», — отметил Лукашенко.

«По крайней мере мне не стыдно смотреть в глаза ни украинскому народу, ни президенту Украины. Всё, о чём просили нас украинские друзья, мы свято соблюдали. Делали всё, что в наших силах. Впредь будет так», — добавил президент Белоруссии.

Пётр Порошенко пригласил своего коллегу посетить летом Украину с официальным визитом. На что глава Белоруссии сразу распорядился начать подготовку к этой встрече.

Осталось за кадром

В администрации президента Украины не раскрывают подробности встречи Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Но политолог, близкий к администрации, рассказал RT, что реальных причин для встречи несколько. «Одна из них — проверка настроений белорусского президента и возможных действий северного соседа», – говорит он.

Не менее важной проблемой является и урегулирование вопросов при пересечении украинско-белорусской границы. «Этот вопрос волнует бизнес, который ищет пути поставки продукции на восток, а также граждан, которые попали под санкции в России, но не могут въехать даже на территорию Беларуси», — подчеркнул в беседе с RT политолог, близкий к Администрации президента Украины.

Источник RT в аппарате белорусского президента с высокой долей вероятности допустил следующее: Лукашенко и Порошенко, вероятно, обсуждали также возможное введение в зону конфликта в Донбассе белорусских миротворцев. По мнению собеседника RT, это один из вариантов, которые могут устроить и украинскую сторону, и Россию, и ДНР/ЛНР, и Запад.

Представители ООН на улице Донецка после ночного обстрела города

РИА Новости

В Белоруссии с начала 2000-х действуют хорошо подготовленные миротворческие подразделения. В частности, это военнослужащие миротворческой роты 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады, разведывательной роты 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД , подразделения 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. Последний раз они демонстрировали свои умения в августе прошлого года, когда на 230-м общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский» под Барановичами прошли учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2016».

Зайти с «украинской карты»

Различные белорусские эксперты по-разному оценивают подоплёку неожиданной встречи украинского и белорусского лидеров. Кто-то считает, что Лукашенко, традиционно балансирующий между Москвой и Брюсселем, решил вновь разыграть «украинскую карту», как он это сделал в феврале 2015 года, когда в Минске прошли переговоры «нормандской четверки» и были заключены «Минские соглашения».

«По моему мнению, с конца ноября 2016 года Россия выдвинула Беларуси ряд требований и последовательно добивается их выполнения, при том, что Беларусь (в лице Александра Лукашенко) очень не хочет эти требования выполнять. Или не может, — сказала в комментарии для RT лидер гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач. — Поэтому сейчас начинается большая игра, которая в том числе предопределит политический выбор Беларуси в ближайшие несколько лет. И в этой игре официальный Минск пытается использовать Украину в нескольких целях».

«Во-первых, — продолжает Ольга Карач, — дружить против кого-то всегда легче. Во-вторых, для Лукашенко важен выход на европейцев и американцев, и ему нужны лоббисты для этих контактов. Украина идеально подходит для этой роли».

Есть, впрочем, и иное мнение: при всем показном радушии отношения Лукашенко и Порошенко далеки от идеальных. Минск и Киев не доверяют друг другу, но обречены на сотрудничество.

«Есть потребность во взаимодействии по прагматическим причинам, но нет политического доверия. Надо понимать, что психологически украинское политическое руководство находится в состоянии войны, — пояснил RT руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. — И союзник, пускай формальный, врага не может быть другом по определению. Кроме того, недавние обвинения Александром Лукашенко Украины в том, что там готовились некие белорусские боевики, в Киеве восприняли крайне болезненно — как намёк на неспособность контролировать ситуацию на собственной территории».

По словам эксперта, в украинском истеблишменте тогда началось обсуждение встречных шагов в отношении Белоруссии. Однако в обострении отношений не заинтересованы ни в Минске, ни в Киеве. Украина для Белоруссии — второй экспортный рынок, и самый высокодоходный.

Белоруссия для Украины — источник топлива по приемлемым ценам. «Кроме того, украинское руководство опасается, что политический конфликт с Минском подтолкнёт его ближе к Москве. А в условиях более чем 1000 км общей границы это уже фактор национальной безопасности. Поэтому, несмотря на политическую напряжённость на уровне руководства двух стран, обстоятельства подталкивают их проявлять сдержанность», — считает Поротников.