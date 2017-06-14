Зачем США усиливают военное присутствие в стране

Дональд Трамп разрешил военному ведомству США нарастить контингент в Афганистане. Пока речь идёт об авиации и артиллерии — Пентагон надеется обойтись без отправки пехотинцев. Ситуация в республике давно вышла из-под контроля: теракты «Исламского государства»* и «Талибана» * уносят сотни жизней. Победить радикалов способна солидная армейская группировка, считают эксперты, тогда как разрозненные удары только выдавят часть террористов в соседние страны. Правда, в свете конфронтации с Москвой переброска в Афганистан большого контингента становится для Пентагона непростой задачей. Как Вашингтон будет искать решение этой проблемы, разбирался RT.

По распоряжению президента США Дональда Трампа глава Пентагона Джеймс Мэттис наделён полномочиями по изменению численности американского военного контингента в Афганистане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Министр обороны США недавно говорил, что Пентагон готовится скорректировать свою тактику в Афганистане. В связи с этим, военное ведомство в ближайшее время предоставит главе государства новый план.

«Мы рассматриваем свои подходы к этому региону. Мы очень скоро предложим варианты для решения», — заявил Мэттис на слушаниях в конгрессе США.

О том, что США и НАТО нуждаются в новой афганской стратегии заявлял и директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт. Чиновник поднял афганскую проблематику на парламентских слушаниях в середине мая.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп призывал вывести американскую армию из Афганистана. В этом смысле его риторика практически не отличалась от предвыборных обещаний Барака Обамы , который также ратовал на словах за сворачивание военной активности США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Но со временем ситуация в Афганистане стала вновь накаляться, и в 2015 году Белый дом был вынужден приостановить вывод войск США из страны.

Сейчас Пентагон планирует расширить в Афганистане авиационную и артиллерийскую поддержку. О пехоте речь пока не идёт.

«Сомнительно, что эти действия будут предприняты в рамках небоевой операции НАТО «Решительная поддержка», — пояснила в интервью RT эксперт Центра Современного изучения Афганистана Наталия Ханова. — К ней относится только часть американского контингента, занимающаяся подготовкой и обучением местных сил безопасности. Однако наряду с этим в стране присутствуют и антитеррористические подразделения ВС США в количестве 8400 человек. Вот эти войска и будут наращивать интенсивность своих боевых операций. По вопросу расширения контингента пока окончательное решение не принято, предполагается, что в Афганистан может быть перекинуто до нескольких тысяч военных». Эскалация смертей

Ситуация в Афганистане в последние десятилетия никогда не была спокойной. Движение «Талибан»*, несмотря на все усилия Пентагона и местного правительства, продолжает удерживать под своим контролем значительные территории республики.

С появлением в регионе последователей «Исламского государства»* ситуация начала развиваться по совершенно неконтролируемому сценарию. Теракты происходили в стране и прежде, но теперь террористическая активность приняла беспрецедентный размах.

31 мая в Кабуле террорист-смертник подорвал начинённый взрывчаткой автомобиль неподалёку от президентской резиденции, рядом с которой располагаются посольства иностранных государств. Тогда погибло 80 человек, ещё 350 прохожих получили ранения. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство».

Месяцем ранее террористы, одетые в военную форму, атаковали афганскую военную часть под Мазари-Шарифом. В результате нападения погибло 170 военнослужащих, десятки человек получили ранения. Нападение было организовано «Талибаном».

После этой трагедии в отставку подали министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим, в Кабул с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Джеймс Мэттис. Американский министр обвинил Москву в поставках оружия талибам, но не раскрыл происхождение этой информации — ранее подобные обвинения публиковала The Washington Post со ссылкой на некие «анонимные источники».

При этом эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов обращает внимание на тот факт, что буквально за несколько дней до атаки на военную базу 209-го корпуса в Мазари-Шарифе замминистра обороны Афганистана выявил пропажу едва ли не половины оружия и боеприпасов — скорее всего, вооружение было продано боевикам. Правда, неясно, каким именно: талибам или же ИГ . После атаки талибы заявили, что им помогли сторонники внутри военной базы, которые уничтожили своих сослуживцев.

Это далеко не первый подобный случай. В феврале афганский полицейский, примкнувший к «Талибану», убил 11 своих сослуживцев и скрылся. В мае 2017 года афганский министр по реформам безопасности Амрулла Салех сообщил, что оставляет свой пост. Ранее он обвинил должностные лица страны в сговоре с «Талибаном» — именно это привело к падению города Кундуз под натиском талибов, считает Салех.

«Талибан» активизировался на фоне общего роста напряжённости в регионе и конфронтации с «Исламским государством». Талибы позиционируют себя как национальное движение, цель которого — власть в Афганистане. «Исламское государство» — наднациональный проект, стремящийся к трансграничному господству, ИГ активно рекрутирует узбекских радикалов, бежавших в Афганистан. Группировка терроризирует не только представителей власти и силовиков, но и местное население. Опорной структурой для ИГ в Центральной и Средней Азии стало « Исламское движение Узбекистана »*, присягнувшее «халифату». ИГ и «Талибан» объявили друг другу «священную войну», и ситуация в стране продолжает ухудшаться.

При этом в отличие от ИГ «Талибан» способен вступать в переговоры. В октябре 2016 года представители талибов и официального Кабула уже проводили переговоры на территории Катара, об этом со ссылкой на источники в правительстве ИРА сообщила газета The Guardian

Такие же переговоры велись и в январе прошлого года — лидеры «Талибан» потребовали, чтобы движению позволили открыть официальное представительство в Дохе, а также исключили из террористических списков США и ООН . Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил 6 июня 2017 года, что намерен дать талибам последний шанс для перемирия.

«Мы предлагаем шанс на мир, но это предложение ограничено по времени. Это последний шанс, воспользуйтесь им или готовьтесь к последствиям», — приводит агентство AFP слова Гани.

Для многих экспертов очевидно, что без диалога с талибами стабилизировать ситуацию в Афганистане не получится. Однако прогресса в переговорах с группировкой достичь очень непросто.

«Сами талибы за много лет так и не проявили серьёзной готовности к прекращению огня, они используют переговоры в своих собственных целях, прежде всего, они добиваются международного признания. Они не выдвигают компромиссных условий и вообще считают, что являются законной властью в Афганистане», — считает Наталия Ханова.

Между тем, американцы рискуют встретить в Афганистане сопротивление не только со стороны террористических группировок, но и местного населения, возмущённого случаями уничтожения ВС США мирных жителей.

12 июня американские военнослужащие расстреляли трёх мирных жителей в провинции Нангархар на востоке Афганистана, заподозрив их в минировании дороги. Осенью прошлого года в ходе операции ВС США в провинции Кундуз погибли 33 мирных жителя.

Такие инциденты явно не способствуют налаживанию отношений между населением Афганистана и американскими военными.

Кроме того, в случае перехода к широкомасштабной военной операции Пентагону придётся каким-то образом решать вопрос транспортировки военных грузов на фронт.

Транзитный тупик

Во время прошлой военной операции в Афганистане США использовали в качестве перевалочного пункта киргизский аэропорт «Манас». Авиабаза США была создана в аэропорту Бишкека в 2001 году специально для нужд афганской операции «Несокрушимая свобода».

Центр транзитных перевозок «Манас» позволял самолётам ВВС США дозаправляться в воздухе, а также участвовал в транзите грузов и военнослужащих. Однако в 2010 году власти Киргизии приняли решение о закрытии военного объекта, и в 2014 году американцы покинули Манас.

Для вывода своего афганского контингента Вашингтон рассчитывал воспользоваться российским международным аэропортом в Ульяновске — сторонами были достигнуты соответствующие договорённости. Но в 2015 году Москва прекратила действие соглашения о военном транзите США через российскую территорию.

У Пентагона, разумеется, остаётся возможность доставки грузов через Пакистан. Однако отношения между Исламабадом и Вашингтоном остаются натянутыми — американская сторона не раз обвиняла власти Пакистана в сотрудничестве с талибами.

А в 2011 году Исламабад на несколько месяцев заблокировал транзит американских грузов в Афганистан — причиной размолвки стал удар ВВС США по блокпостам на пакистанской территории, в результате которого погибли 24 военных. Сообщение было восстановлено только после продолжительных переговоров.

Дональд Трамп, вероятнее всего, постарается наладить американо-пакистанские отношения. Во время телефонного разговора с премьером Пакистана Навазом Шарифом осенью прошлого года американский политик рассыпался в любезностях в его адрес.

«Какие бы трения не существовали между Исламабадом и Вашингтоном, пакистанская сторона заинтересована в этом сотрудничестве. Основной транзитный маршрут будет пролегать через Пакистан», — считает Наталия Ханова.

Противоположной точки зрения придерживается военный аналитик Константин Сивков

«Пакистан — достаточно спорная коммуникация, тем более, что Исламабад недавно вступил в ШОС , который все больше приближается к статусу военно-политического блока. В Узбекистане и Таджикистане велико влияние Москвы, создать там серьёзный транзитный центр Вашингтон не сможет», — отметил эксперт в интервью RT.

В целом, военной победы в Афганистане американцы добиться не смогут, считает Сивков.

«Чтобы взять под контроль территорию Афганистана, необходима крупномасштабная военная операция, с привлечением сотен тысяч военнослужащих. Но сегодня США на это не пойдут, поэтому их действия в Афганистане приведут только к дополнительным тратам и жертвам. В Белом доме это понимают, но рассчитывают при помощи этой операции создать предпосылки для распространения исламского экстремизма в Средней Азии, куда радикалы будут вытесняться из Афганистана», — резюмировал эксперт. *«Исламское государство», «Исламское движение Узбекистана», «Талибан» — террористические организации, запрещённые на территории России.