СМИ: Трамп вновь решил посетить Британию

По данным газеты, американский президент намеревается прибыть с визитом в середине июля и провести в Британии несколько дней. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Терезой Мэй , а также с королевой Елизаветой II или другим членом королевской семьи.

Точная дата визита пока не выбрана, однако 11 и 12 июля Трамп будет находиться в Брюсселе на саммите НАТО , после которого, вероятно, он отправится в Лондон.

Газета напоминает, что Трамп неоднократно менял свою точку зрения по поводу поездки в Британию. Так, в январе он уже отменял свой визит в страну, ранее запланированный на февраль.