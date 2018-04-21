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Трамп вновь решил посетить Британию
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СМИ: Трамп вновь решил посетить Британию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Luca Bruno/AP
Президент США Дональд Трамп вновь задумал посетить Великобританию с рабочим визитом, хотя ранее отказался от этой идеи. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным газеты, американский президент намеревается прибыть с визитом в середине июля и провести в Британии несколько дней. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Терезой Мэй, а также с королевой Елизаветой II или другим членом королевской семьи.
Точная дата визита пока не выбрана, однако 11 и 12 июля Трамп будет находиться в Брюсселе на саммите НАТО, после которого, вероятно, он отправится в Лондон.
Газета напоминает, что Трамп неоднократно менял свою точку зрения по поводу поездки в Британию. Так, в январе он уже отменял свой визит в страну, ранее запланированный на февраль.
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