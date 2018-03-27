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В Киеве почтили память погибших в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Киеве почтили память погибших в Кемерове 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В Киеве у здания российского посольства возложили цветы в память о погибших в пожаре в Кемерове. Фотографии появились в Twitter.
В комментариях к снимках пользователи поблагодарили жителей Киева за поддержку.
«Нормальные люди не пляшут на костях, тем более детских, и никакая политика не мешает оставаться людьми. Спасибо, киевляне», — написала пользовательница @GMakar2.
«Люди всегда остаются людьми», — отметили другие юзеры. «Сразу видно, что народ не разделяет мнения своих руководителей, это оставляет надежду на будущее», — подчеркнул один из комментаторов.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Всего жертвами пожара, по официальным данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали, по информации местной мэрии, 69 человек.
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