В Киеве почтили память погибших в Кемерово

В Киеве почтили память погибших в Кемерове

#КемеровоМысТобой



Киев. Посольство России в Украине. pic.twitter.com/HhsusfsHHs— Сергей (@Koldun87) 27 марта 2018 г. В Киеве у здания российского посольства возложили цветы в память о погибших в пожаре в Кемерове . Фотографии появились в Twitter.

В комментариях к снимках пользователи поблагодарили жителей Киева за поддержку.

«Нормальные люди не пляшут на костях, тем более детских, и никакая политика не мешает оставаться людьми. Спасибо, киевляне», — написала пользовательница @GMakar2. «Люди всегда остаются людьми», — отметили другие юзеры. «Сразу видно, что народ не разделяет мнения своих руководителей, это оставляет надежду на будущее», — подчеркнул один из комментаторов.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Всего жертвами пожара, по официальным данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали, по информации местной мэрии, 69 человек.