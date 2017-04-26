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Турчинов запустил ракету и опозорился из-за обогревателя
Недавно секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов опубликовал пропагандистское видео, на котором он наблюдал из командного пункта запуск новейшей «чудо-ракеты» Украины, однако этот ролик вызвал только смех у пользователей Сети. Отмечается, что один из наблюдательных комментаторов заметил на кадрах, что суперсекретный командный пункт обогревается при помощи масляного радиатора. «Многие, наверное, видели ролик, где Турчинов сидит перед телеком и командует пуском ракеты «Смерча», выдавая его за ноу-хау. Но вот один внимательный подписчик заметил, что в кабинете у главы Совета национальной безопасности и обороны стоит масляный электрообгреватель», - написал блогер из Донецка Денис Селезнев. Он отметил, что уж в «победоносной державе» могли бы обеспечить кабинет высшего должностного лица нормальным отоплением.
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