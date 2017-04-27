Россию заподозрили в помощи ядерной программе КНДР

Япония заявила, что Россия помогает Северной Корее в ее ядерной программе. Об этом сообщает Daily Star.

Сообщается, что между Россией и Северной Кореей начало сообщение грузовое судно, которое может использоваться для транспортировки ядерных боеголовок.

В ответ на обвинения российский политический эксперт Василий Кашин заявил, что данные сообщения являются «спекуляцией».

«Если есть какие-либо доказательства, что Северная Корея собирается перевозить что-то из России, используя данное судно, то эти доказательства должны быть представлены», - сказал Кашин.

Ранее сообщалось, что в случае ядерного удара КНДР по США северокорейские ракеты способны достичь Гавайских островов. В результате число жертв может превысить 60 тысяч человек. Ещё около 65 тысяч человек получат различные увечья. По словам американского эксперта по ядерному оружию Денни Ройя, КНДР не обладает современными технологиями. Иначе их ракеты могли бы быть более совершенными и достигнуть даже Нью-Йорка. При таком раскладе число жертв составило бы более 200 тысяч американцев.

Ситуация в Корее обострилась в начале 2016 года, когда КНДР провела ядерное испытание. Всего в течение 2016 года Пхеньян произвел более 20 ракетных пусков.