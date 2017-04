Китай спустил на воду второй авианосец собственного производства

Китай спустил на воду свой второй по счету авианосец, который стал первым собственного производства, сообщает агентство Синьхуа.

"Второй китайский авианосец утром 26 апреля был спущен на воду в порту Далянь", — говорится в сообщении.

На торжественной церемонии присутствовал заместитель председателя Центрального военного совета Фань Чанлун. После того, как была перерезана лента, разбили бутылку шампанского, отмечает Центральное телевидение Китая.

Строительство первого китайского авианосца собственного производства началась 11 ноября 2013 года. Длина нового авианосца Type 001A – 315 метров, ширина – 75 метров, вес – 70 тысяч тонн, крейсерская скорость – 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту авианосца могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

Have a look of China's 2nd aircraft #carrier, also 1st domestically-built one, launched in Liaoning, NE #China pic.twitter.com/jDmEBtlxn0

— China Xinhua News (@XHNews) 26 апреля 2017 г. ​ Ожидалось, что авианосец будет спущен на воду 23 апреля в день основания ВМС Народно-освободительной армии Китая, однако церемония состоялась на несколько дней позже.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в августе 2011 года. В состав ВМС Китая авианосец вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.