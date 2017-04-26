Эрдоган сообщил подробности разговора с Путиным об Асаде

По словам Эрдогана, Путин заявил ему о том, что он лично не привержен сирийскому лидеру.

"Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не сторонник Асада, я не его адвокат", - процитировал президент Турции слова Путина в их приватной беседе.

Кроме того, Эрдоган добавил, что в Сирии происходят события, о которых "Путин не может поделиться с нами".