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Максакова заговорила об убийстве Саакашвили
Мария Максакова публично озвучила свои мысли об убийстве мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По мнению оперной певицы, к расправе над ее супругом причастна ФСБ.
Об этом Максакова заявила в эфире украинского политического ток-шоу "Другая Украина" на телеканале ZIK. Вдова считает, что ее супругу Вороненкову мстили за то, что он состоял в антикоррупционной группе. "Ему мстили с 2007 года, приложили все усилия, чтобы 2011-го его назначили аудитором Счетной палаты России. Против него фабриковали дела", – заявила на передаче Максакова.
По мнению оперной певицы, поворотным моментом в судьбе ее супруга стали его показания на Украине против Виктора Януковича. "После этих показаний в России Денис потерял иммунитет, как экс-депутат Госдумы России, и после этого был убит", – считает вдова политика.
Также Максакова заявила, что была свидетелем разговора о покушении на бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. "Они переживали не о том, что убьют, но не хотели, чтобы кто-то узнал, что это именно они. То есть и там Михаил смог заявить о себе так, чтобы показать свою независимость, бунтарские качества, которые серая масса не любит ", – считает вдова Вороненкова.
Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство и незаконный оборот оружия".
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