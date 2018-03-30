Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку

Пришедшая в себя после отравления в британском Солсбери Юлия Скрипаль уже может пить и принимать пишу, сообщает телеканал Sky News.
Как говорится в сообщении телеканала, дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, "насколько мы понимаем, уже употребляет пищу и пьет в больнице".
Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.