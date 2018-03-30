Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку

Очнувшаяся Юлия Скрипаль уже ест и пьет, сообщили СМИ

Как говорится в сообщении телеканала, дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, "насколько мы понимаем, уже употребляет пищу и пьет в больнице".

Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.