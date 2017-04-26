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СМИ: американский эсминец изменил курс при встрече с иранским катером

Американский эсминец изменил курс при встрече с иранским катером
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Эсминец США Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на два источника в администрации США.
По данным телеканала, американский эсминец встретился с катером элитного Корпуса стражей исламской революции. Чтобы избежать столкновения, эсминец изменил курс, подал сигнал опасности и запустил сигнальные ракеты. Также экипаж занял боевые позиции.
США в прошлом неоднократно обвиняли иранских моряков в небезопасных маневрах в Персидском заливе.
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Администрация США
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