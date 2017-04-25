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Rambler News Service

Эрдоган заявил об изменении позиции России в отношении поддержки Асада

Эрдоган заявил об изменении позиции России в отношении поддержки Асада
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Президент Турции Реджеп Эрдоган после разговора с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что российская сторона смягчила свою позицию в отношении поддержки сирийского президента Башара Асада, передает Reuters.
«Путин сказал мне: Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат», — рассказал турецкий президент.
По мнению Эрдогана конфликт в Сирии не может быть урегулирован при сохранении Асада у власти.
«Сирию надо освободить от него, чтобы возникла перспектива окончания этого конфликта», — сказал президент.
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