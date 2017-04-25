Эрдоган заявил об изменении позиции России в отношении поддержки Асада

«Путин сказал мне: Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат», — рассказал турецкий президент.

По мнению Эрдогана конфликт в Сирии не может быть урегулирован при сохранении Асада у власти.

«Сирию надо освободить от него, чтобы возникла перспектива окончания этого конфликта», — сказал президент.