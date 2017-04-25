ООН призвал не подвергать восток Украины дополнительным страданиям

Не подвергать жителей востока Украины дополнительным страданиям призвал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 25 апреля. Такое заявление он сделал в связи с отключением Украиной подачи электроэнергии в ЛНР.

"Важно, чтобы мирные жители, попавшие в зону конфликта, не подвергались дополнительным страданиям", подчеркнул Дюжаррик, выступая на брифинге для журналистов.

Между тем компания "Укрэнерго" заявила, что электроснабжение было прервано из-за накопившихся долгов. Что интересно, вместе с ЛНР электричества лишились и четыре населенных пункта, расположенных на подконтрольных Киеву территориях. Позднее в эти поселки подача электроэнергии была возобновлена.