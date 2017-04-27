ОАГ проведет экстренную встречу глав МИД по Венесуэле

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в среду большинством голосов принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

За это решение проголосовали 19 членов ОАГ, против — 10, представители еще четырех стран воздержались, и одна страна не была представлена на заседании. Представитель Венесуэлы в постоянном совете ОАГ заявил, что это заседание является враждебным актом по отношению к его стране. Его позицию поддержала Никарагуа.