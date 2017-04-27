Мадуро потребовал немедленно вывести Венесуэлу из Организации американских государств

Президент Венесуэлы Николас Мадуров потребовал немедленного выхода официального Каракаса из Организации американских государств (ОАГ) вопреки регламенту, согласно которому на процедуру отводится два года.

"Довольно интервенционистского произвола и нарушения законности, Венесуэла – родина освободителей, и мы заставим уважать ее. Как президент, используя мои исключительные полномочия в соответствии с конституцией, я приказал немедленно выйти из ОАГ", - написал он в своем твиттере.

Ранее глава МИД Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Каракас инициирует выход страны из Организации американских государств (ОАГ).

Также сообщалось, что Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) по результатам голосования решил провести экстренное совещание глав МИД с целью обсудить ситуацию в Венесуэле.