СМИ опубликовали «план Макрона» по Донбассу

Издание «Лига» опубликовало план президента Франции Эммануэля Макрона по деэскалации ситуации в Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон разработал план урегулирования ситуации на Донбассе, который включает в себя ряд компромиссов между Украиной и РФ. Украинское издание «Лига» опубликовало данный план.

Как пишет издание, первая страница этого плана состоит из многочисленных телефонных конференций в нормандском формате, а также базовых вещей, повторяющих минские соглашения.

Первый из пяти пунктов требует прекратить огонь всеми сторонами, второй – убрать тяжелую технику с линии соприкосновения. Также Макрон предложил демилитаризовать пять точек, где чаще всего происходят столкновения.

Пункт четвертый гласит, что стороны обязуются содействовать ОБСЕ , обязуются дать доступ наблюдателям без ограничений. И в конечном итоге, стороны должны отпустить заложников.

«И (канцлер Германии Ангела - Ред.) Меркель, и Макрон, и Порошенко согласны с этим планом. Не хватает только одного - согласия Путина », - сообщает издание.

Кроме того, в «плане Макрона» есть дополнительные пункты, в частности, что российский президент Владимир Путин обязуется отменить свой указ касательно выдачи паспортов РФ жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. После чего Украина отменит решение о блокаде отдельных территорий.