Женский саммит G20 в Берлине встретил гулом слова Иванки Трамп об отце

Участники женского саммита G20 в Берлине во вторник встретили гулом неодобрения реплику Иванки Трамп , расхвалившей своего отца — президента США Дональда Трампа.

На панельной дискуссии о женщинах-предпринимателях с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МВФ Кристин Лагард дочь американского лидера высказалась в защиту отца, обвиняемого в неуважительном отношении к жещинам.

Ivanka Trump gets booed after praising her father's support of women during a panel in Germany https://t.co/luRHfe0Has pic.twitter.com/TjtrgJXRpi — CBS News (@CBSNews) 25 апреля 2017 г.

«Потрясающий чемпион по поддержке семей, который обеспечил им возможность процветать», — охарактеризовала Иванка Трамп отца.

После этого в зале поднялся хорошо различимый неодобрительный гул, передает BBC.

В Германию Иванка Трамп прилетела по приглашению Меркель, которая до этого в марте 2017 года встречалась с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Трамп неоднократно подвергался критике из-за своего отношения к женщинам, особенно после обнародования записи, на которой он делает непристойные замечания во время президентской кампании.

Иванка Трамп добавила, что она, хотя и видела критику со стороны СМИ, не распознала в этом описании своего отца, равно как и этого не сделали бы и тысячи женщин, для которых он являлся работодателем на протяжении многих лет.

«Он призвал меня и позволил мне преуспеть. Я росла в доме, где не было никаких препятствий к тому, что я могла бы достичь», — добавила Иванка, являющаяся не только дочерью, но также и советником президента, то есть сотрудницей Белого дома.