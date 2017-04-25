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Женский саммит G20 в Берлине встретил гулом слова Иванки Трамп об отце

Участники женского саммита G20 в Берлине во вторник встретили гулом неодобрения реплику Иванки Трамп, расхвалившей своего отца — президента США Дональда Трампа.
На панельной дискуссии о женщинах-предпринимателях с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МВФ Кристин Лагард дочь американского лидера высказалась в защиту отца, обвиняемого в неуважительном отношении к жещинам.
«Потрясающий чемпион по поддержке семей, который обеспечил им возможность процветать», — охарактеризовала Иванка Трамп отца.
После этого в зале поднялся хорошо различимый неодобрительный гул, передает BBC.
В Германию Иванка Трамп прилетела по приглашению Меркель, которая до этого в марте 2017 года встречалась с Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Трамп неоднократно подвергался критике из-за своего отношения к женщинам, особенно после обнародования записи, на которой он делает непристойные замечания во время президентской кампании.
Иванка Трамп добавила, что она, хотя и видела критику со стороны СМИ, не распознала в этом описании своего отца, равно как и этого не сделали бы и тысячи женщин, для которых он являлся работодателем на протяжении многих лет.
«Он призвал меня и позволил мне преуспеть. Я росла в доме, где не было никаких препятствий к тому, что я могла бы достичь», — добавила Иванка, являющаяся не только дочерью, но также и советником президента, то есть сотрудницей Белого дома.
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