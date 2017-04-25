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Подлодка с "Томагавками" подошла к Корейскому полуострову
В южнокорейский порт Пусан зашла американская атомная подлодка «Мичиган» с ракетами «Томагавк». Об этом сообщает BBC News.
Субмарина должна присоединиться к ударной группе авианосца «Карл Винсон», которая проводит учения с японскими кораблями. Группа движется к Корейскому полуострову.
Две недели назад в СМИ появилась информация, что в состав ударной группы ВМС США, направленной к Корейскому полуострову, входит подлодка, несущая 154 ракеты типа «Томагавк». Сообщалось, что речь идет о модифицированном ракетоносце типа «Огайо».
В апреле ударная группа американских ВМС во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» направилась из Сингапура к берегам Корейского полуострова. Сообщалось, что это связано с ядерной угрозой, исходящей от Северной Кореи, и наращиванием военного потенциала КНДР.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направили в Корею «очень мощную армаду», в составе которой есть подлодки, «куда более сильные, чем авианосец».
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