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Трамп оценил российские санкции против КНДР 

Газета.Ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп назвал оценил санкции против Северной Кореи, введенные Россией и Китаем в приграничных с КНДР районах. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, это санкции "очень полезные".
"Последнее, чего хочет Китай, — это крупномасштабное ядерное оружие прямо по соседству. Санкции, введенные в приграничных районах Китаем и Россией, очень полезны", — написал Трамп.
При этом, по его мнению, глава КНДР Ким Чен Ын прекрасно понимает, что без ядерного оружия "его страна может быстро стать одной из великих экономических держав".
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИДа Мария Захарова пожелала успеха саммиту Трампа и Ким Чен Ына.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.
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В мире , США , Чен Ким , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Китай , КНДР
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