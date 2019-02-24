Трамп оценил российские санкции против КНДР

По его словам, это санкции "очень полезные".

"Последнее, чего хочет Китай, — это крупномасштабное ядерное оружие прямо по соседству. Санкции, введенные в приграничных районах Китаем и Россией, очень полезны", — написал Трамп.

При этом, по его мнению, глава КНДР Ким Чен Ын прекрасно понимает, что без ядерного оружия "его страна может быстро стать одной из великих экономических держав".

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИДа Мария Захарова пожелала успеха саммиту Трампа и Ким Чен Ына.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.