Трамп рассказал сенаторам Грэму и Маккейну о борьбе с растущим влиянием России

Грэм, который встретился с Трампом и Маккейном на частном ужине в понедельник, 23 апреля, сказал, что Трамп внимательно выслушал обоих сенаторов, «задавал важные вопросы», говорил о восстановлении вооруженных сил США и выходе из кризиса вокруг Северной Кореи. Трамп также дал понять сенаторам, что он разделяет их озабоченность растущим влиянием России и президента Владимира Путина . «Он оттолкнул Россию. Он хочет иметь как можно больше союзников, но я думаю, что он понимает, что Россия — это страна, которая в последнее время был не слишком полезной (Соединенным Штатам. – RNS)», — сказал Грэм.

Грэм, который часто критиковал Трампа во время президентской кампании 2016 года, сказал, что он «очень доволен тем, что происходит в сфере национальной безопасности».

Сенатор Грэм, представляющий в Сенате штат Южная Каролина, неоднократно критиковал Путина и внешнюю политику России. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Грэм сообщил, что санкций против России будут как минимум сохранены. «Говорю нашим немецким друзьям – вы следующие. Нашим друзьям во Франции – они идут за вами. А моему другу господину (Сергею. – RNS) Лаврову — я надеюсь, вы, наконец, столкнетесь с последствиями за то, что вы и ваш режим делаете с демократическими странами», — сказал Грэм.