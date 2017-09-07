

Власти США рассматривают возможность военного решения конфликта вокруг Северной Кореи. С таким заявлением выступил американский президент. Его слова передаёт агентство Reuters

«Военные действия точно были бы вариантом. Неизбежны ли они? Ничто не неизбежно», — заявил Трамп.





Своё заявление Трамп сделал на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом . Глава США подчеркнул, что в случае, если американские военные начнут силовую операцию против Пхеньяна, это станет «очень грустным днём для Северной Кореи». В КНДР заявили, что ответят «мощными контрмерами» на санкционное давление США.

США неоднократно заявляли о намерениях нанести превентивный удар по военной инфраструктуре Северной Кореи. Пхеньян обещал в ответ на «военные провокации США превратить в пыль» американские базы в Южной Корее и Японии. 3 сентября Пхеньян провёл испытание мощнейшей водородной бомбы. В Белом доме назвали эти испытания «опасными». Всего с 2006 года КНДР провела 6 ядерных испытаний.