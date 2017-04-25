Кадыров рассказал о встрече муфтия Чечни с Асадом

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом . Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил глава глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров у себя в Instagram.

По его словам, сирийский лидер поблагодарил Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова за поддержку. Также он выразил слова признательности за решение построить в Алеппо и Дамаске приюты для детей-сирот.

«Асад выразил признательность за инвестирование фондом восстановления исторической мечети в Алеппо, напомнив, что по существующим правилам в минарет вмонтируют камень с именем человека, финансировавшего работы», — говорится в публикации.

В свою очередь чеченский муфтий передал президенту Сирии просьбу главы Чечни проконтролировать обеспечение сохранности разрушенной мечети Халида Бен Валида в Хомсе и ее восстановления в первоначальном виде, Асад дал в этом «твердое заверение».

«Муфтий также решил с президентом вопрос выдачи дипломов гражданам России, окончившим дамасский университет или защитившим в нем диссертации. На это дан положительный ответ», — отмечается в записи.

Помио этого, стороны договорились открыть в Грозном филиал дамасского университета с трехуровневым образованием

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прибыл в Сирию по приглашению министра арабской республики по делам религии Муххамада Абдельсаттар аль-Саида.

В конце марта сообщалось о возвращении чеченского батальона военной полиции на родину после трехмесячной командировки в Алеппо

14 февраля стало известно, что часть спецназа, размещенная в Сунженском районе Ингушетии, переформирована в батальон военной полиции и отправлена в Сирию на смену чеченским военным.