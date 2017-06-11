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СМИ: Коми предложили $10 млн за книгу о его отношениях с Трампом

Коми предложили $10 млн за книгу о его отношениях с Трампом
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Экс-директору ФБР Джеймсу Коми предлагали $10 млн за книгу, в которой он бы рассказал детали своих профессиональных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает FoxNews Insider.
По данным телеканалы, издательства "выстраиваются в очередь", чтобы получить возможность опубликовать книгу Коми об отношениях с президентом, а также о расследовании в отношении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Ранее Коми на многочасовых слушаниях в конгрессе США подтвердил, что Россия вмешивалась в американские выборы, а также обвинил президента США Дональда Трампа во лжи.
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