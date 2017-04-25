СМИ: мексиканская полиция ведет поиски украденных радиоактивных материалов

Неизвестные похитили в Мексике радиоактивные материалы, поиски ведутся в девяти штатах, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу национальной аварийно-спасательной службы Луиса Фелипе Пуэнте.

Тревога объявлена в штатах Халиско, Колима, Наярит, Агуаскальентес, Гуанахуато, Мичоакан, Сан-Луис-Потоси, Дуранго и Сакатекас.

Пуэнте призвал людей поделиться информацией о возможном местонахождении радиоактивных материалов.

Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. Предыдущий случай похищения произошел в феврале. В апреле 2016 года власти юго-восточного мексиканского штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика. В начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго. Летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, в одном случае похитители были госпитализированы из-за облучения.