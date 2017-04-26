Эрдоган: Турция пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС

Турция пересмотрит свою позицию по возможному членству в ЕС , так как руководство блока затягивает переговоры по данному вопросу, а некоторые европейские страны и вовсе враждебно относятся к этой идее, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью агентству Reuters.

Президент Турции также готов вынести вопрос о вступлении в Европейский союз на референдум, добавив, что Турция не может терпеть бесконечно.

Эрдоган указал, что председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен в ходе предвыборной кампании заявила о возможном выходе Франции из состава Европейского союза. В связи с этим президент Турции отметил, что блок «находится на грани распада».

«Одно или два государства не смогут поддерживать жизнеспособность ЕС. Чтобы сделать союз сильным, нужна такая страна, как Турция: иная страна, которая представит другую веру. Но не похоже, чтобы члены ЕС это понимали. Им представляется крайне сложным принять в свои ряды мусульманское государство», — считает Эрдоган.