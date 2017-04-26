Главные события у вас в почте
США не предупредили Россию о планах сбросить "мать всех бомб" в Афганистане
Вашингтон не поставил в известность Москву о намерениях ударить сверхмощной бомбой по позициям боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Афганистане. Об этом со ссылкой на директора Второго департамента Азии российского МИД, спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова сообщил «Интерфакс».
«Нет, они нас об этом в известность не ставили», — сказал Кабулов.
Он также отметил, что Вашингтон пока не приглашает Москву к сотрудничеству по Афганистану.
Напомним, США сбросили мощнейшую неядерную бомбу GBU-43/В, известную как «мать всех бомб», в Афганистане 13 апреля. Авиабомба повредила сеть укрепленных туннелей, которые боевики ИГ использовали для совершения атак на правительственные силы. Из-за взрыва были разрушены три таких туннеля, вооружение и боеприпасы боевиков. Мирные жители при бомбардировке не пострадали.
В ходе пресс-конференции Пентагон сообщил, что в результате удара погибли 36 террористов, однако в ИГ заявили, что не понесли потерь. Читать далее>>
Оставить комментарий