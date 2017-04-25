США показали обновленного Обаму

В актовом зале Колумбийского университета, где демократа Обаму на сцене ждали шестеро политически активных студентов, а также полный зал зрителей и журналистов, бывший президент США появился в сером костюме, белой рубашке и без галстука. Выглядел он отдохнувшим.

Для первого публичного мероприятия Обамы после того, как его место в Белом доме занял скандально известный республиканец-миллиардер Дональд Трамп , условия были близки к идеальным. Он и приглашенные молодые люди сели на удобные стулья на фоне американских флагов, чтобы обменяться мнениями о нынешней политической ситуации в США и будущих перспективах страны.

Здесь Обама мог в полной мере продемонстрировать умение общаться с электоратом на равных и находить общий язык с молодежью. Тем более что пятеро из шести студентов были демократами.

Практически сразу, в своем вступительном слове, Обама рассказал о том, чем бы он хотел заняться в будущем. «Что важнее всего для меня на моем новом рабочем месте?

Я убежден, что вне зависимости от всех важных мне инициатив, от всех тех проблем, которые я хотел бы решить, самое главное, что я могу сделать — это помочь подготовить новое поколение лидеров взять эстафетную палочку и попытаться изменить мир самостоятельно», — сказал бывший президент США.

Образ эстафетной палочки Обама использовал не так давно — в конце прошлого года, когда его команда управленцев собирала вещи, готовясь покинуть Белый дом. Дональд Трамп — фигура, во многом противоположная Обаме, — победил на президентских выборах и обещал свернуть практически все важные инициативы своего предшественника.

Тогда Обама проникновенно говорил, что смена власти в США — это, в конечном счете, не победа одной политической силы над другой, а эстафета. Ведь каждая администрация играет за одну команду и стремится к одной цели — процветанию Америки.

На этот раз Обама тоже предпочел не комментировать решения, принятые Дональдом Трампом. Он лишь отметил политические направления, которые, по его мнению, требуют принятия срочных мер в США: экономическое неравенство, ограничения для самореализации, назревшая реформа судебной системы, изменение климата и подъем агрессивных настроений.

«Все эти проблемы серьезны, но решаемы, — объяснял Обама. — Процессы, которые тормозят решение этих проблем и мешает развитию, необходимо искать в политической жизни и гражданском обществе. По его мнению, американские власти никак не могут избавиться от столкновений интересов и личных амбиций, что в итоге парализует работу государства ради общей цели.

Эти слова были ответом на предвыборную критику Трампа. В прошлом году тот обвинял Обаму в том, что он был проводником интересов вашингтонского истеблишмента и Уолл-стрит, а не «простого американского народа». Между тем сегодня магия предвыборных речей Трампа сошла на нет. Он уже в каком-то смысле спасовал перед политикой Обамы, оказавшись не в состоянии выполнить свое обещание «разделаться с тяжелым наследием» своего предшественника. Трамп не смог заручиться поддержкой конгресса и отменить систему медицинской страховки, разработанную Обамой.

Сегодня Трамп считается президентом, который через пять дней подойдет к своим 100 дням президентства с рекордно низким рейтингом — около 41%.

В Колумбийском университете Обама продемонстрировал, что до сих пор является фигурой, с которой необходимо считаться. Это было заметно в соцсетях. На сайте журнала Politico онлайн-трансляция выступления Обамы собрала более 6 тыс. лайков и более 300 тыс. просмотров. Онлайн-трансляции выступлений Трампа в последние дни не привлекают более 100 тыс.

В Колумбийском университете Обама неожиданно сурово отозвался о соцсетях. Именно они превращают политическую дискуссию в эмоциональный поток сознания, в ходе которого стороны не хотят слушать друг друга, считает он.

«Это проблема и политики, и общества, и СМИ. Люди не хотят слушать другое мнение. Они хотят слушать только то, что считают правильным, — сказал экс-президент. — Они смотрят либо только Fox News, либо только CNN, либо видео с котятами. Что, вообще-то, тоже вполне нормально».

Несмотря на иронию, заявление Обамы сигнализирует о важном повороте в его восприятии политтехнологий. В 2008 году именно соцсети стали главным трамплином в предвыборной кампании политика. Активное использование твиттера и фейсбука тогда превратило Обаму в своего рода суперзвезду от политики, которая ассоциировалась со свободой и справедливостью.

Теперь же, когда соцсети больше не являются доминирующей площадкой Демократической партии , тотальность интернета как инструмента политического влияния начала пугать даже Обаму.

Завершая свою речь, экс-президент посоветовал молодежи не употреблять легкие наркотики (как это делал он в колледже) и не делать слишком много селфи.

«Если бы все фотографии меня в студенческие годы были выложены в соцсетях, я, наверное, не смог бы стать президентом США», — сказал Обама с не слишком веселой усмешкой. Впрочем, именно его шутки про старость студенты в зале принимали особенно восторженно.