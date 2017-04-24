В ЛНР трактор подорвался на противотанковой мине

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) трактор подорвался на мине, установленной украинскими войсками. С таким заявлением выступили в пресс-службе министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР. Текст сообщения приводит РИА Новости

«… сотрудниками МГБ ЛНР установлено, что при уборке лесопосадки трактор […] подорвался на противотанковой мине», - заявили в ведомстве.

Взрыв произошел в Перевальском районе рядом с населенным пунктом Фащевка. В результате подрыва трактора погиб один человек, еще пять человек получили ранения. В ведомстве добавили, что материалы, связанные с данным происшествием, приобщены к уголовному делу «по факту планирования, подготовки, развязыванию и ведению агрессивной войны представителями Украины». По данным ведомства, мина была установлена в 2014 году, когда территория находилась под контролем вооруженных сил Украины.

23 апреля в районе села Пришиб ЛНР была взорвана машина ОБСЕ . В результате инцидента погиб один сотрудник организации, гражданин США. Еще двое наблюдателей получили ранения. Власти ЛНР обвинили во взрыве Киев. В Кремле потребовали провести расследование взрыва.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, когда жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли 9,5 тысяч человек.