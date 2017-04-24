На месте подрыва машины ОБСЕ в Донбассе обнаружили две мины и растяжку

«В ходе работы по инженерной разведке местности обнаружен наблюдательный пост диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины, так называемая «лежка», с которого диверсанты выслеживали и наблюдали за подрывом экипажа миссии ОБСЕ», — заявил Марочко.

Марочко добавил, что две противотанковые мины ТМ-62 не детонировали «по счастливой случайности». Разминированием занимались саперы Народной милиции ЛНР.

23 апреля в районе села Пришиб была взорвана машина ОБСЕ. В результате инцидента погиб один сотрудник организации, гражданин США. Еще двое наблюдателей получили ранения. В Кремле потребовали провести расследование взрыва.