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На месте подрыва машины ОБСЕ в Донбассе обнаружили две мины и растяжку
На месте подрыва машины Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) были обезврежены две мины и одна растяжка. Об этом сообщает официальный представитель министерства обороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко. Его слова передает «ЛуганскИнформЦентр».
«В ходе работы по инженерной разведке местности обнаружен наблюдательный пост диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины, так называемая «лежка», с которого диверсанты выслеживали и наблюдали за подрывом экипажа миссии ОБСЕ», — заявил Марочко.
Марочко добавил, что две противотанковые мины ТМ-62 не детонировали «по счастливой случайности». Разминированием занимались саперы Народной милиции ЛНР.
23 апреля в районе села Пришиб была взорвана машина ОБСЕ. В результате инцидента погиб один сотрудник организации, гражданин США. Еще двое наблюдателей получили ранения. В Кремле потребовали провести расследование взрыва.
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