Власти США могут ускорить принятие новых экономических санкций в отношении КНДР

Администрация Трампа может ускорить процесс принятия новых экономических санкций в отношении КНДР в ответ на последние ядерные испытания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника администрации.

Новые санкции могут касаться конкретных северокорейских, и, возможно, китайских юридических и физических лиц, включая финансовые учреждения и подставные компании, уличенные в сотрудничестве с КНДР.