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Власти США могут ускорить принятие новых экономических санкций в отношении КНДР
Администрация Трампа может ускорить процесс принятия новых экономических санкций в отношении КНДР в ответ на последние ядерные испытания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника администрации.
Новые санкции могут касаться конкретных северокорейских, и, возможно, китайских юридических и физических лиц, включая финансовые учреждения и подставные компании, уличенные в сотрудничестве с КНДР.
О том, что администрация Трампа разрабатывает новые санкции в отношении КНДР, стало известно в начале апреля. В число таких санкций могут войти запрет на продажу нефти КНДР, запрет кораблям КНДР заходить в порты других стран, запрет самолетам КНДР пересекать воздушную границу других стран и другие. При этом сообщалось, что часть санкций может быть введена со стороны США, а часть — через ООН.
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