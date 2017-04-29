Далее:
Главное сейчас
Rambler News Service

Власти США могут ускорить принятие новых экономических санкций в отношении КНДР

Власти США могут ускорить принятие новых санкций в отношении КНДР
Фото:
Администрация Трампа может ускорить процесс принятия новых экономических санкций в отношении КНДР в ответ на последние ядерные испытания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника администрации.
Новые санкции могут касаться конкретных северокорейских, и, возможно, китайских юридических и физических лиц, включая финансовые учреждения и подставные компании, уличенные в сотрудничестве с КНДР.
О том, что администрация Трампа разрабатывает новые санкции в отношении КНДР, стало известно в начале апреля. В число таких санкций могут войти запрет на продажу нефти КНДР, запрет кораблям КНДР заходить в порты других стран, запрет самолетам КНДР пересекать воздушную границу других стран и другие. При этом сообщалось, что часть санкций может быть введена со стороны США, а часть — через ООН.
Еще 43 источника
В мире КНДР
ООН
Оставить комментарий

Rambler News Service: последние новости